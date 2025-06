Pixar annonserer Gatto, en helt ny film med premiere i 2027

HQ

Pixar er i ferd med å lansere en ny film, Elio, men har allerede mange planer i gang for de neste to årene. I tillegg til å slippe det første blikket på Toy Story 5, har Pixar annonsert en helt ny film som skal lanseres i 2027. Den heter Gatto, og kommer fra Luca-regissør Enrico Casarosa.

Ifølge det første plottet vil Gatto følge en svart katt ved navn Nero. "Nero står i gjeld til en mafiaboss, og blir tvunget til å inngå et uventet vennskap som kan føre ham til hans formål ..."

Casarosa, storyboardartist for Pixar siden Biler i 2006, debuterte som regissør med Luca i 2021, og mange anså den som en av de beste Pixar-filmene i moderne tid. Det er flott å se ham regissere igjen, og enda bedre med en ny idé som også utspiller seg i hjemlandet hans, Italia.

Vi vet at Toy Story 5 kommer i 2026, Coco 2 kommer i 2029, og De utrolige 3 kommer også i fremtiden (kanskje 2028), men Pixar blander oppfølgere med originale ideer i like stor grad: Gatto er et eksempel, 2025s eneste film, Elio, er et annet. Og la oss ikke glemme Hoppers, som slippes i mars 2026, og som også fikk et nytt bilde i dag.