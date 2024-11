Pixar er i gang med manuset til De utrolige 3

Det har allerede gått seks år siden The Incredibles 2 kom på kino og avsluttet en 14 år lang ventetid etter det originale Pixar-animerte eventyret. Selv om vi allerede har måttet vente en stund på en tredje film i serien, ser det ut til at ventetiden ikke blir på langt nær så lang.

I en tale på D23 i Brasil nevnte Pixars visepresident for filmproduksjon, Jonas H. Rivera, i en video fanget opp av CinePOP: "Vi har akkurat begynt å skrive manuset, og det er så kult, jeg dør, jeg vil fortelle deg mer, men det gjør vi senere."

Det er uklart nøyaktig når vi vil kunne gå på kino for å se The Incredibles 3, men hvis manusarbeidet akkurat er i gang kan vi nok anta at 2027 eller senere. Det kan bli tidligere og i slutten av 2026, men Pixar har mange prosjekter i ovnen akkurat nå, og har utvilsomt ikke tenkt å forhaste seg med en film som vi allerede har ventet på i seks år.