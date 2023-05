Pixars første TV-serie har premiere i desember i år.

HQ

Under Disneys årlige forhåndspresentasjon nylig ble det bekreftet at Win or Lose, den første serien fra det ikoniske animasjonsstudioet Pixar, får premiere i desember.

Win or Lose følger trener Dan, spilt av Will Forte, og hans team av ungdomsskoleelever kjent som Pickles. Hver episode finner sted kort tid før mesterskapskampen, følger en annen hovedperson og viser oss litt av bakgrunnen deres.

Vi har ennå ikke en spesifikk dato for når Win or Lose vil ha premiere, men vi vil sannsynligvis få det nærmere lanseringen i desember. Serien ble opprinnelig avslørt tilbake i 2021, så for Pixar-fans har det vært litt lenge å komme.

