Pixars « Gatto » viser en avhørsscene med en katt i sin første teaser

Pixars « Gatto », den neste animasjonsfilmen fra det legendariske studioet bak «Toy Story», «The Incredibles», «Inside Out» og flere, har sluppet sin første teasertrailer. Vi får vårt første glimt av hovedpersonen, samt noen andre katter som vil streife rundt i gatene og bakgatene i Venezia.

Gatto Filmen handler om en svart katt ved navn Nero, som elsker musikk, men ikke kan utforske den fordi lokalbefolkningen unngår ham på grunn av overtro rundt svarte katter. Det ser ut til at han har fått et ganske tøft liv som løskatt, for i teaseren ser vi Nero slå seg sammen med en stor grå katt for å kidnappe og binde fast en liten oransje katt.

Det påfølgende forhøret dreier seg om tunfisk, i omtrent fem sekunder før kattene blir betatt av en svingende lyspære. Klippet i seg selv føles veldig klassisk Pixar, og som en del av det kan vi også bekrefte at Mark Ruffalo vil spille hovedrollen som Nero. Sjekk det ut selv nedenfor: