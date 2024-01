Pixars stop-motion-animerte kortfilm Self har premiere på Disney+ i februar

HQ

Det virker som om alle er ute etter å prøve seg på stop-motion-animasjon, for etter Aardmans siste forsøk med Chicken Run: Dawn of the Nugget kom på Netflix i midten av desember fikk vi også den søte Pokémon Concierge. Nå kan vi i tillegg melde om når Pixars hybride stop-motion-animerte kortfilm får premiere på Disney+.

Filmen, som går under navnet Self, sies å være en "historie om en tredukkes reise for å finne seg selv mens hun prøver å passe inn og smelte sammen med sine jevnaldrende."

Filmen er regissert av Searit Huluf og produsert av Eric Rosales, og kommer til Disney+ allerede neste måned, 2. februar 2024, som den nyeste SparkShort. I forbindelse med premieren har Pixar også delt et første bilde av kortfilmen, som du kan se nedenfor.

