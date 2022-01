Pixars Turning Red slippes rett på Disney+ i mars

HQ

Disney har vekslet en god del mellom å kun slippe filmene sine på kino, betalt på Disney+ og gratis på den knallgode streamingtjenesten, men de har tydeligvis et unntak for Pixar.

For selv om planen i utgangspunktet var at Pixars kommende Turning Red skulle ha premiere på kinoer forteller Disney at filmen nå i stedet vil slippes gratis på Disney+ den 11. mars. Det samme skjedde med Soul og Luca, så jeg vet ikke om disse unntakene gjøres siden filmene i hovedsak er rettet mot barn eller noe annet. Ikke at jeg klager når pandemien har ført til ekstra lang ventetid på enkelte kinofilmer her til lands.