PixelJunk Raiders blir det neste Stadia-eksklusive spillet

Stadias førstepartsstudioer er kanskje historie, men det er fortsatt noen eksklusive titler på vei til plattformen. Google har nettopp avslørt at et nytt Stadia-eksklusivt spill kjent som PixelJunk Raiders lanseres den 1. mars. PixelJunk Raiders er en fargerik roguelike utviklet av Q-Games, hvor du må kjempe for å beskytte hjemplaneten din fra invaderende aliens.

Dette er det seneste tilskuddet i PixelJunk-serien som startet tilbake i 2007 med PixelJunk Racers. Raiders bruker Stadias State Share-funksjon for å gi "unikt, asynkront multiplayer-gameplay". Flere detaljer om spillets mekanikker finner du i denne bloggen.

Sjekk ut spillets første trailer nedenfor: