Plague Inc. får en overraskende oppfølger der du ikke ødelegger menneskeheten

Ndemic Creations, utviklerne bak mobil- og PC-suksessen Plague Inc. har overraskende avslørt et nytt spill. After Inc. stiller det enkle spørsmålet om hva som skjer etter at spilleren av Plague Inc. har lykkes med å ødelegge verden.

I After Inc. får du i oppgave å helbrede verden etter at et zombievirus (klassisk) har utslettet nesten hele menneskeheten. Du må bygge opp bosetningen din, samle overlevende og skape en koloni som kan gi menneskeheten tilbake noe av sin fordums storhet.

I en samtale med GameFile beskrev designer James Vaughan spillsløyfen litt, og sa: "After Inc. knuser en hel masse forskjellige ting sammen, og vi ender opp med et ganske unikt spill som lar deg bygge opp en bosetning på 20 minutter og samtidig forbedre den generelle sivilisasjonen din for fremtidige spill."

After Inc. er ute nå på Android- og iOS-enheter, og spillet kommer til PC en gang neste år.