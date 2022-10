Plakaten til The Little Mermaid kaster litt lys over den mørke havbunnen

HQ

Disneys live action-adapsjoner av deres ikoniske animasjonsfilmer har variert veldig i kvalitet. Det er imidlertid få filmer som har skapt så mye debatt som The Little Mermaid, og dette til tross for at vi kun har fått en liten teasertrailer så langt.

Mange av kontroversene skyldes selvsagt at filmen, som det meste fra Hollywood i disse dager, havner midt i det grumsete vannet av politiske og kulturelle diskusjoner. En annen grunn er imidlertid at filmens undervannsomgivelser faktisk ser litt grumsete og dystre ut i uttrykket.

Det er nok veldig realistisk, havbunnen er tross alt ikke godt opplyst, men det er likevel litt synd når man tenker på hvor levende og fargerik originalen var.

Til syvende og sist kan selvfølgelig mye endres i redigeringsrommet, og den nye plakaten for filmen, som nylig har blitt avslørt på Disneys offisielle Twitter-konto, kaster faktisk litt lys over den mørke havbunnen.

Disneys The Little Mermaid slippes 26. mai 2023 og har Halle Bailey i hovedrollen som Ariel, mens Javier Bardem og Melissa McCarthy også er på rollelisten.