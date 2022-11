Planene for fremtidige DC-filmer introduseres for Warner om to måneder

HQ

James Gunn (Suicide Squad, Peacemaker) og Peter Safran (Shazam) ble nylig bekreftet som de nye lederne for DC Extended Universe, og de vil håndtere stort sett alt på den fronten fremover.

Dette betyr selvsagt at de trenger en langsiktig plan, og det er noe de jobber med nå. Nå avslører Gunn at deres veikart for fremtiden vil bli presentert for lederne i Warner om to måneder. Hvis ideene deres blir akseptert, ser vi for oss at vi vil få mange DC-kunngjøringer i nær fremtid, forhåpentligvis noe som inkluderer Henry Cavills planer for Superman.