Planet Coaster: Console Edition får nye DLC-pakker om noen dager

Du ser på Annonser

Utvikler Frontier Developments har annonsert at Planet Coaster: Console Edition får to DLC-pakker snart: Ghostbusters PDLC og Studios Pack, den 29. april for å være presis.

Ifølge innlegget på spillets offisielle hjemmeside vil disse pakkene bringe "mer moro og spenning til dine favoritt-parker. Oppdag nye baner, nye plantegninger, en helt ny maskot og et stort utvalg av allsidige konstruksjoner og kulisser som hjelper deg med å bygge den ultimate fornøyelsesparken".

Forresten, disse to DLC-pakkene har blitt sluppet til PC-versjonen av Planet Coaster før, så de er ikke helt nye ei heller eksklusive for konsollutgaven.

For flere detaljer om disse pakkene, surf over hit.