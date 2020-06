Frontier Developments har avslørt at en Ghostbusters-pakke snart kommer til Planet Coaster på PC, som inneholder et historiedrevet scenario, nye spillmekanikker,...

Vi spiller Planet Coaster

den 19 november 2016 klokken 11:00 NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl

Her i Gamereactor liker vi både spill og karuseller, så da Planet Coaster bød oss inn på en beta ba vi oss ikke be to ganger. Her kan du se to timer med bygging av...