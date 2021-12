Planet Zoo drar til Europa i dagens GR Live

HQ

Gjengen i GRTV spilte Planet Zoo tidligere i år, men i går slapp Frontier Developments en utvidelse til spillet kalt Europe Pack, så nå er det tid for å drive en dyrepark i GR Live igjen.

For med fem nye dyrearter, over 250 gjenstander å pynte omgivelsene med og et jule-inspirert scenario er det mye nytt å kose seg med, så Rebeca er mer enn villig til å hoppe inn igjen klokken 16 slik at både hun og vi får se hvordan dette kan skape helt nye opplevelser. Derfor må du gjerne titte innom GR Live-siden vår og slå av en prat.

HQ

Dette er en annonse: