Platinum Games ber Microsoft om unnskyldning for Scalebound-problemene

Det var en stor skuffelse i januar 2017 da Microsoft plutselig meddelte at de la ned Scalebound fra Platinum Games, som var et favorittprosjekt for regissør Hideki Kamiya. Fansen var rasende på Microsoft den gang, selv om vi aldri fikk et godt innblikk i hva som egentlig var årsaken.

Nå har Kamiya blitt intervjuet av Cutscenes, og der kom de inn på emnet Scalebound. Her sier Kamiya at han er lei for det og tar ansvar for det som skjedde:

"I'm sorry to the players who looked forward to it, and moreover I'm sorry to Microsoft who had placed their trust in us as a business partner. I want to apologize both as a creator and as a member of Platinum Games."

Han forklarer prosessen som til slutt førte til nedleggelsen av Scalebound og sier:

"We were working in an environment we weren't used to. We were developing on the Unreal Engine, we also lacked the necessary know-how to build a game based on online features. The hurdles we had to overcome were very big. We weren't experienced enough and couldn't get over that wall, leading to what happened in the end."

Takk, Xboxera