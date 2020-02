Platinum Games bringer søte hunder og store mecher i Project GG

Siden noen fikk fingrene i Famitsu før planlagt ble Bayonetta- og Nier: Automata-skaperne i Platinum Games sitt andre hemmelig spill avslørt allerede i går. Da fikk vi i hovedsak bare tittelen, men i dag har vi fått mer.

For selv om utviklerne ikke akkurat er ekstremt talelystne i dag heller har vi i alle fall fått den første traileren fra det som foreløpig kalles Project GG. Hideki Kamiya, lederen av prosjektet, sier til Famitsu er det her snakk om å ta kontroll over det han kaller en gigantisk helt. Traileren legger ikke skjul på dette heller, for med et enormt monster, store ødeleggelser og en hovedkarakter som tydeligvis kan gjøre seg om til en mech med lysende øyne gjøres dette veldig klart.

Med tanke på at Project GG blir Platinum Games' første selvutgitte spill bør det ikke overraske at Kamiya-san sier de nå har helt frie tøyler og kan levere akkurat det de vil. Hva dette betyr er vanskelig å si, for med heftige scener og figurer med enorme krefter virker jo mye å være som før. Dessverre ønsker han ikke å avsløre stort mer enn det i det åpne brevet han har offentliggjort, men forvent nærmere informasjon i månedene som kommer.