Platinum Games' fjerde hemmelighet skal avsløres 1. april

Man kan trygt si at neste onsdag, for den 1. april betyr at alle har lyst til å lure folk med falske, gjerne artige nyheter. Det viser seg uansett at vi får nye kule, virkelige nyheter også.

Platinum Games, skaperne av spill som Bayonetta, Vanquish og Nier: Automata, kan nemlig fortelle at de vil avsløre sitt fjerde hemmelige prosjekt den 1. april. For de som ikke vet det har studioet allerede annonserte tre nye ting i år med The Wonderful 101-remasteren, Project GG og et nytt studio i Tokyo, så det er vanskelig å si om vi kan forvente et nytt spill eller noe helt annet. De jobber jo allerede med Bayonetta 3 og Babylon's Fall, men fire spill under utvikling har ikke stoppet dem fra å ta på seg mer før. Vi får se på onsdag.