Platinum Games kunne tenke seg å slippe Star Fox Zero til Switch med Miyamotos endringer

Selv om Wii U-konsollen hadde mange toppspill, fantes det også flere eksempler på hvordan konseptet ødela spillopplevelser. Et godt eksempel på dette er Star Fox Zero, som ble kritisert for at du ble tvunget til å se på gamepadens skjerm og TVen samtidig.

Men om du spør Platinum Games, utvikleren av spillet, kunne de tenke seg å gi det en ny sjanse på Switch, selv med Shigeru Miyamotos endringer. I et intervju hos VGC sier studiosjefen Atsushi Inaba:

"The important thing to remember there is that because it's Nintendo's IP, the ideas are coming from Miyamoto-san himself. We have to respect what Miyamoto-san wants to do. Of course, at that time there was a lot of discussion between Platinum and Nintendo, but if the opportunity came up to bring Star Fox Zero to the Switch again it would be more of a question of what he would like to do in that opportunity, and of course we would respect that again."

Det virker som at det kreves en del arbeid for at spillet skal fungere ute Wii U-gamepaden. Ville du gitt spillet en ny sjanse på Switch?