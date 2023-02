Platinum Games kunngjør 10-årsjubileum for Metal Gear Rising

HQ

Platinum Games har annonsert at de den 21. februar vil feire tiårsjubileet for utgivelsen av Metal Gear Rising. Tittelen ble utgitt på PS3 og Xbox 360 den 19. februar 2013, og fansen ønsker sterkt at studioet skal fornye Raidens historie etter hendelsene i Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots med en remaster, eller til og med en oppfølger.

Dette skjer etter uttalelser på Twitter fra skuespilleren som gir stemme til Raiden for noen uker siden. Quinton Flynn ba oss om å "Stay tuned for mer å bli annonsert i de kommende ukene". Nå er det studioet selv som har satt datoen med en tweet.

Vi må følge med, for 2023 ser ut til å være året der vi vil se en gjenoppliving av Metal Gear-serien, da Konami-serieprodusent Noriaki Okamura på slutten av 2022 kunngjorde at flere store kunngjøringer ville komme fra serien. Vi tipper på en remake av det første Metal Gear Solid, eller Metal Gear Solid 3: Snake Eater, men vi får se.