Platinum Games-regissør kritiserer Switch-menyen

Platinum Games har i løpet av de siste årene jobbet tett sammen med Nintendo, og har i den forbindelse utgitt en rekke eksklusive titler som The Wonderful 101, Bayonetta 2 og Astral Chain. Dette forhindrer dog ikke en av utviklernes mest fremtredende regissører i å kritisere en ganske essensiell del av konsollens design.

I en beskjed på Twitter forteller Hideki Kamiya at han ikke helt føler at Switch-konsollens meny er designet for spillentusiaster:

"The Nintendo Switch's Home Menu is a piece of crap, all of the sh**ty gigantic game icons are lined up in a row, but the rest of the games are tossed into a trash can called 'All Games'...I wonder have they (the people that made the menu) ever played the Nintendo fan boys' Switch?"

Synes du også at menyen er dårlig?