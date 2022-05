Platinum setter videreutviklingen av innhold til Babylon's Fall på pause for å "revurdere" spillets fremtid

HQ

Det ville vørt direkte løyn å si at Platinum Games' Babylon's Fall, deres første Live Service-spill, har prestert bra. Spillet har vært så upopulært at det et øyeblikk lå på kun 9 aktive samtidige spillere på PC.

Platinum har imidlertid slått fast at de er i ferd med å klargjøre den neste sesongen av innhold, men etter det? Vel, der revurderer studioet spillets fremtid, så det er usikkert om det kommer mer innhold. Platinum har skrevet følgende på spillets hjemmeside:

"The seasons in BABYLON'S FALL have been planned to run in cycles of around three months, but based on the feedback we have received from our players, we feel that we need a period to re-evaluate the game's future operating roadmap and accordingly have decided to extend Season 2 by three months, meaning it will now run until Tuesday, November 29, 2022."

Den neste sesongen er altså forlenget med tre måneder, og det er ikke akkurat et godt tegn.