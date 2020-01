PlatinumGames har "store nyheter" til oss om litt

PlatinumGames har vanligvis flere spennende titler i ilden, og nå vet vi at de jobber på Bayonetta 3 og Babylon's Fall.

Derfor vet vi ikke alltid hva vi kan forvente når studioet sier at de snart vil avsløre noe nytt. Og nettopp det har de gjort nå. I et intervju med Inside Games (via VGC) forteller Kenichi Sato fra Platinum at de "tidlig på året" vil avsløre nytt om det de jobber på.

Det kan selvfølgelig være snakk om spill vi allerede kjenner til, eller noe helt nytt.

Hva håper du på?