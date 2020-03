PlatinumGames mistet mange gode folk etter Scalebound-avlysningen

Scalebound skulle bli en stor Xbox One-eksklusiv fra det ikoniske action-studioet PlatinumGames, men etter en rekke forsinkelser ble spillet dessverre avlyst. Det hadde selvfølgelig konsekvenser for Microsoft, men også for PlatinumGames, som vi nå vet mistet mange dyktige utviklere etter avlysningen.

Jean Pierre Kellams var Creative Producer på prosjektet, og han har nylig fortalt litt (via ResetEra) om hvilke konsekvenser det hadde for Platinum at spillet ble kansellert.

"We had our chance. We failed. They know why we failed. Lots of great people left after we failed. Some because we failed. I'm sad that it is now a drunken meme. I have enormous respect for all of the hard work everyone put into Scalebound. I'm happy the W101 Kickstarter was successful and wish PG all the best. But SB was joy and success and happiness and pain and failures and tears. I'd love to see it made. It just isn't a joke to me."

Det har faktisk vært noen veldig små tegn på at Scalebound kan bli gjenopplivet i fremtiden. Kunne du tenke deg det?