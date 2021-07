Plattformeventyret Blue Fire kommer til Xbox One neste uke

Via Twitter har utvikler Robi Studios annonsert at plattform/actioneventyret Blue Fire kommer til Xbox One om ikke lenge, den 9. juli for å være presis. Ifølge et svar under innlegget vil PS4-versjonens lanseringsdato avsløres snart også.

Spillet ble opprinnelig sluppet til PC og Switch i februar, og så i juni til Stadia, samt at det skulle få en fysisk lansering for Switch og PS4 den 25. juni. Den fysiske utgaven av Switch-versjonen ble sluppet som planlagt, men PS4-versjonen ble utsatt på grunn av "sertifiseringsgrunner". På nettbutikker som Amazon og Gamestop står det at lanseringsdatoen er den 23. juli. Vi vet ikke om den digitale utgaven til PS4 kommer samtidig som den fysiske.