Playdate solgte 53 000 enheter det første året

Det har gått et år siden Playdate-konsollen offisielt ble lansert, og med det har minikonsollprodusenten nå gitt ut litt salgsinformasjon om produktets første år, noe som har vært veldig vellykket.

Som nevnt i en pressemelding, blir vi fortalt at Playdate solgte 53 142 enheter i løpet av de første 12 månedene, noe som absolutt knuste forventningen produsenten hadde for sitt første år. Vi blir fortalt at Playdate opprinnelig hadde tenkt å lage 20.000 enheter, og at det var usikkert om de ville selge dem alle, men nå har de allerede sendt 7 000 konsoller og oppfylt halvparten av sine nåværende bestillinger.

Når det gjelder når de har til hensikt å ta igjen denne etterspørselen etter systemet, bemerker Playdate til og med at de forventer å levere alle forhåndsbestillinger innen utgangen av dette året, noe som betyr at det forhåpentligvis vil bli lettere å få en av de sveivbare konsollene fra 2024.

