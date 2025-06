Playdead-grunnleggeren hevder at han blir saksøkt av studioet

HQ

Det er ingen hemmelighet at bruddet mellom de to Playdead -grunnleggerne, Dino Patti og Arnt Jensen, har vært svært offentlig og ikke spesielt hyggelig. Patti grunnla sitt eget studio etter at han forlot studioet han var med på å skape, og Playdead, som fortsatt drives av Jensen, har jobbet med sitt tredje spill i nesten ti år.

Men nå blusser saken opp igjen, ettersom Patti har kommet med noen ganske harde beskyldninger i den siste utgaven av Arkadens podcast. Tilbake i mars fortalte Patti Game Developer at Playdead hadde truet ham med rettslige skritt på grunn av et blogginnlegg på LinkedIn fra 2004, der han beskrev hvordan Limbo ble utviklet. I innlegget brukte han et bilde som Playdead hevder tilhører Arnt Jensen.

I podcasten avslører han nå at dette søksmålet tilsynelatende går til retten. Playdeads holdning er tilsynelatende at de mener at det samme LinkedIn-innlegget gjør Patti mer medvirkende i opprettelsen av Limbo enn de mener er tilfelle. Brevet han mottok fra Playdead lyder angivelig som følger :

"Vi vil gjenta og advare om at din fortsatte bruk av Playdeads eiendeler og enhver offentliggjøring og utnyttelse av Inside kunnskap om Playdead for kommersielle formål er krenkende og utgjør brudd på konfidensialitetsklausuler. Ved å gi mottakere sentral innsikt i prosessen med å utvikle Limbo, gir du feilaktig inntrykk av at du har spilt en betydelig rolle, inkludert en kreativ rolle, i utviklingen av spillet."