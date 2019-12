PlayerUnknown's Battlegrounds har solgt 10 millioner eksemplarer på 18 måneder

Når man snakker om Battle Royale-design, som har blitt den mest populære form for spill i verden, så snakker man ikke så mye om PlayerUnknown's Battlegrounds lenger, til tross for at nettopp det spillet var med på å popularisere sjangeren. Snarere er det Apex Legends og Fortnite som er de største, men det betyr så sannelig ikke at PUBG ikke selger som varmt hvetebrød.

Faktisk kan Daniel Ahmad slå fast at spillet nå har solgt 60 millioner eksemplarer, som er hele 10 millioner mer enn det antallet PUBG Corp selv avslørte i juni i fjor.

Det betyr altså at spillet har solgt 10 millioner eksemplarer de siste 18 månedene. Samtidig med det tjener virksomheten mye penger på PUBG Mobile, som snart krysser en milliard dollar i omsetning, og her telles ikke Kina med.

Så mye tyder på at spillet har det fint.