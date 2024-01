Playground Games ringer inn Dragens år i Forza Horizon 5

HQ

Playground Games Playground Games ønsker å feire månenyttår og ringe inn Drageåret på en svært spennende måte i Forza Horizon 5. I en ny oppdatering som nå er tilgjengelig, blir racingspillet forsterket med en rekke nye biler, belønninger å tjene, utmerkelser å fullføre og en hel rekke tidsbegrensede moduser som har estetiske innslag som representerer den årlige begivenheten.

For å markere månenyttåret får Drift Arena i spillet en drakens år-makeover. Det betyr at når du brenner gummi rundt banen, vil du finne en hel haug med røde og gule farger og til og med levende drager som strekker seg rundt banen. Om natten vil det til og med være et dragedroneshow som lyser opp himmelen. I tillegg til disse nye elementene kan fansen ta turen til EventLab for å pynte sine egne kreasjoner med drager og andre månenyttårsdekorasjoner.

Når det gjelder belønningene som tilbys under arrangementet, vil 13 biler enten komme tilbake eller debutere. Du kan se hele listen nedenfor.

Biler som kommer tilbake: Biler som vender tilbake



1990 Porsche 911 i ny drakt av Singer



2010 Aston Martin One-77



2021 Lamborghini Sian Roadster



2021 Rimac Nevera



2010 Ferrari 599XX



1971 Porsche #23 917/20



1962 Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso1990



1967 Ferrari #24 Ferrari Spa 330 P4



2018 Italdesign Zerouno



1965 Peel Trident



Nye biler:





Hyundai Veloster N 2019



2020 Xpeng P7



2021 Lynk & Co 03



Den nyeste Car Pack har til og med et kinesisk tema, da den er kjent som Lucky Stars Car Pack, og bringer fire biler som er populære i Kina til spillet. Det dreier seg om 2022 Lynk & Co 05+, 2023 MG Cyberster, 2022 Wuling Hongguang Mini EV Macaron og 2012 Volkswagen Santana.

Når det gjelder hvilke belønninger fansen kan få tak i for å spille Forza Horizon 5's Festival Playlist under månenyttårsarrangementet, vil fem biler være tilgjengelige fra nå og frem til slutten av februar, inkludert Hyundai Kona N 2022, Hyundai iONIQ 6 2022, Lynk & Co 02 Hatchback 2022, Hyundai i30 N 2020 og MG MG7 2022.

Playground forteller også om hva som kommer til å skje på Horizon 5: "Vi reiser tilbake til Across the Atlantic in European Automotive."