Playseat® Formula Instinct - F1 Edition® er perfekt for deg som vil forbedre sim-racingen din

Formel 1- og simuleringsracing-verdenen er mer populær enn den noen gang har vært. Store fremskritt innen teknologi og perifer-utvikling de siste årene har gjort det stadig enklere å oppleve glansen av virtuell racing, og som en del av Gamereactors pågående innsats for å utforske dette ytterligere har vi slått oss sammen med Playseat® for å ta en titt på deres nye Formula Instinct - F1® Edition sete.

Dette setet er designet for å gi en autentisk F1-racing-posisjon, alt ved å tilby modulær stoffpolstring for å komfortabelt støtte brukerens korsrygg og skuldre. Dette er i tillegg til å ha et X-Adapt hurtigutløserjusteringssystem i aluminium for spenstig støtte av rattet og et pedalmonteringssystem som du raskt og enkelt kan justere vinkelen, høyden og lengden på.

Bygget som et offisielt lisensiert Formel 1-produkt, er dette et ideelt sete for de som ønsker å forbedre sim-racing-oppsettet sitt, og for å sikre at du vet alt om Playseat® Formula Instinct - F1® Edition kan du se vår unboxing og byggevideo nedenfor.