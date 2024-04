Playseat har lansert en ny F1-cockpit.

HQ

Det finnes en lang rekke ulike typer simracing-rigger for Formel 1-entusiaster på markedet, og nå har nederlandske Playseat nettopp vist frem enda en modell, deres dyreste noensinne. 2 499 euro (inkludert avgifter, men uten frakt) koster cockpiten, som tilsynelatende er svært påkostet og stabil.

I henhold til den offisielle pressemeldingen :

"I samarbeid med F1® utvikler og tilbyr vi en serie offisielt lisensierte F1®-produkter, fra allsidige og tilgjengelige seter til

På samme måte som når F1®-førere fordyper seg i banebrytende teknologi og finjustert utstyr, vil vi sørge for at alle

profesjonelle følelsen på treningsanlegget eller hjemme, og gi spillerne en virtuell opplevelse i toppklasse.

Playseat® Formula Intelligence - F1® Edition, som er det første produktet i denne serien, gir ikke bare enestående stabilitet og justeringsmuligheter, men gjenskaper også den autentiske følelsen av å sitte i en Formel 1®-racercockpit. Den patenterte Playseat® Forcelock™-teknologien sørger for en sikker og stabil tilkobling. Det som skiller seg ytterligere ut, er muligheten til å foreta raske og enkle justeringer, noe som gjør det enkelt og presist å finjustere racingposisjonen. Denne funksjonen er utviklet for spillere i alle aldre og størrelser, noe som gjør det enkelt for spillere i ulike høyder og aldre å få et tilpasset og komfortabelt spilloppsett."