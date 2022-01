PlayStation 4-skaperen hyller Deathloop etter platinum-trofeet

HQ

En av de mange grunnene til at jeg liker Xbox-sjefen Phil Spencer så mye er at han åpenbart er en ivrig gamer, og heldigvis har PlayStation noen slike i toppjobber også.

Nå forteller PlayStation 4- og PlayStation 5-skaperen Mark Cerny at han har fått platinum-trofeet i Deathloop. I samme slengen sier han spillet er veldig original og stilig, og at det helt klart fortjente å vinne "Best Game Direction" på The Game Awards i desember. Ekstra hyggelig siden han med det skryter av et spill fra Xbox Game Studios.