PlayStation 5 avdukes neste torsdag

For to dager siden skrev jeg om ryktene rundt at Sony vil ha en stor PlayStation 5-stream neste uke, og nå har vi endelig bekreftelsen.

Sony kan nemlig avsløre at de vil ha en State of Play-sending dedikert til PlayStation 5 klokken 22 den 4. juni. Sendingen vil vare i over en time, og fokusere på spillene som skal komme til konsollen. Dette betyr uansett ikke at vi skal utelukke et glimt av selve konsollen heller, for av det jeg hører skal produksjonen nå ha startet. Det du ikke skal forvente er pris og lanseringsdato, for disse spares nok til en av de andre streamene Sony vil ha i ukene og månedene fremover.