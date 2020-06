PlayStation 5 blir mindre bråkete enn PlayStation 4

Du ser på Annonser

Med tanke på hvor høylytt PlayStation 4s vifte er for mange bør vel dette neste betraktes som en av tidenes mest åpenbare nyheter, men det er uansett greit å få bekreftet.

Nå har ikke Sonys Simon Rutter vært særlig heldig med hvordan han har ordlagt seg de siste tidene ved å for eksempel få det til å høres ut som om Spider-Man: Miles Morales ville bli en utvidelse. Denne gangen er det uansett liten tvil om hva han vil frem til. I et intervju med The Guardian sier Rutter at selskapet jobbet knallhardt for å gjøre PlayStation 5 mindre bråkete enn PlayStation 4.

Av det jeg hører har de lyktes også, og én av grunnene til både størrelsen og designet til PlayStation 5 er at viftene skal få så mye plass som mulig mens det også gir konsollen mer frisk luft generelt. Dermed kan vi forhåpentligvis se frem til å ikke vekke naboene de første årene i alle fall. Tiden får vise hva som skjer når spillene begynner å presse denne til det ytterste også.