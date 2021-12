PlayStation 5 får endelig nye farger i 2022

HQ

Etter en del år med både hvite, lilla og svarte konsoller har det de siste årene blitt langt mer vanlig for konsollskaperne å fokusere på svart. Overraskelsen var derfor stor da Sony avduket PlayStation 5 og det viste seg at de ytterste delene var hvite. Dette fikk mange til å reagere. Noen sa til og med at de ikke ville skaffe seg en før konsollen kom i svart. Derfor er det visst mange som vil begynne letingen etter en PS5 fremover.

For det er selvsagt en grunn til at Sony har stoppet og saksøkt alt og alle som har prøvd å selge PlayStation 5-dekselplater i andre farger. Nå har det japanske selskapet avslørt at det begynner å selge egne PS5-covere neste år. Nærmere bestemt blir det da mulig å kjøpe svarte, lilla, rosa, røde og turkise plater. Svart og rød blir tilgjengelig allerede i januar, mens de andre fargene kommer senere på året. Dessverre er ikke Norge blant landene som vil tilby disse i første fase, men er du desperat er britene og tyskerne blant dem med en veiledende pris på 55 amerikanske dollar.

I januar kommer også DualSense-kontrollere i de tre fargene disse ikke finnes i allerede, så vi kan i alle fall trøste oss med det mens vi venter på at det ikke trengs toll for å få nye farger på konsollene.

