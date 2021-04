PlayStation 5 får etterlengtede forbedringer i morgen

Du ser på Annonser

Mens Xbox Series-konsollene har fått en rekke forbedringer og endringer takket være systemoppdateringer etter lansering har PlayStation 5-eiere måtte nøye seg med noen få som bare fikser småtteri. I alle fall frem til i morgen.

Sony avslører at PlayStation 5 sin første, store oppdatering i morgen, og den vil implementere en rekke ting vi har ønsket. For eksempel blir det endelig mulig å lagre PS5-spill på en ekstern harddisk. Du vil selvsagt ikke kunne spille dem via harddisken, men det vil spare deg for litt plass og flere nedlastninger.

Samtidig blir det mulig å velge hvor sjeldne trofeene må være for at de skal bli tatt skjermbilde eller video av, muligheten til å ha Share Play på tvers av generasjonene, litt mer oversiktelige menyer og et par andre ting du kan lese mer om her.