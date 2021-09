PlayStation 5 får stor oppdatering med ekstra lagring og mer i morgen

HQ

Takket være betatestere som ikke bryr seg om taushetserklæringer visste vi allerede at den andre store systemoppdatering til PlayStation 5 nærmet seg med en rekke forbedringer, og i morgen blir det alle sin tur til å laste den ned.

Da blir det som kjent endelig mulig å utvide lagringskapasiteten på konsollen ved å bruke en annen eller ekstern M.2 SSD. Det er uansett veldig viktig at SSDen må oppfylle kravene du finner her.

I tillegg til dette får vi mulighet til å endre og tilpasse hva som vises i Control Center-menyen, noe som inkluderer muligheten til å skrive meldinger via Game Base-delen av menyen.

Siden vi uansett er inne på menyer er det greit å nevne at de av dere som synes det er forvirrende at PlayStation 4- og PlayStation 5-utgavene av samme spill befinner seg på samme sted slipper å tenke på dette lenger. Heretter vil disse vises som to forskjellige enheter

i samlingen din.

Det virker som om mange virkelig har fått sansen for at PS5 sporer hvor gode tider og poengsummer både du og vennene dine har, så da er det ekstra greit at det er mulig å gjøre slik at konsollen tar opptak hver gang du slår din tidligere rekord.

Trophy-systemet er jo også meget populært, og fremover blir det mulig å spore opp til fem Trophies i Control Center-et slik at det er lettere å se hvor mye fremgang man gjør.

Dette gjelder selvsagt også for PlayStation Now-spill, og den tjenesten lar oss endelig velge mellom å spille i 720p eller 1080p for hvert enkelt spill. På toppen av det hele finnes det en streamingtest som avslører problemer og lignende.

Den siste forbedringen jeg vil nevne er at oppdateringen gjør det mulig å oppleve 3D-lyden via høytalerne på TVen din. Først må du bare måle akustikken i rommet ved hjelp av DualSense-kontrolleren slik at lyden tilpasses dine behov. Derfor passer det også godt at de som eier det ganske gode Pulse 3D Wireless Headset-et får tilpasse lydprofilen etter sin egen smak.

Disse tingene er uansett bare noe av det morgendagens oppdatering fikser på PS5. Den vil også gjøre det lettere for de som bruker talefunksjonen på konsollen, la oss slette grupper både på PS4 og PS5 uten å fjerne alle medlemmer først, bruke mobilnettverket for å spille via PS Remote Play-applikasjonen og et par andre ting du finner mer informasjon om her og i videoen under.