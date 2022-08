PlayStation 5 fjerner Accolades-systemet

HQ

Selvsagt hører vi vanligvis mest snakk om hvilke funksjoner folk håper legges til på konsollene, men vi skal heller ikke overse at noen glemte fjernes en gang iblant. Dette blir blant annet tilfellet på PlayStation 5 snart.

Jeg er tydeligvis ikke den eneste som bare har brukt PlayStation 5s Accolades-system én gang eller mindre, for Sony forteller at dette vil fjernes fra konsollen en gang i høst.

For de som ikke husker eller vet det er dette et slags Like-aktig system som lar deg belønne folk med positive utmerkelser etter å ha spilt med dem. Dette kan være ros for å være en god medhjelper i Demon's Souls eller Sackboy: A Big Adventure, være en god taper i Call of Duty: Vanguard, generelt være hyggelig og lignende, så Sony råder i samme melding alle om å fortsatt sende hyggelige meldinger til hverandre på vanlig måte når Accolades forsvinner.