PlayStation 5 har ikke fått pris enda, Sony venter på Xbox Series X

Her har dere endelig svaret på hvorfor jeg har sagt til flere at rykter og såkalte "insidere" som hevder de vet hva PlayStation 5 vil koste lyver så busta fyker.

Etter nattens oppsummering av finansårets tredje kvartal holdt nemlig Sony sin vanlige telefonsamtale med investorer og noen andre utvalgte, og der kunne selskapets "Chief Financial Officer", Hiroki Totoki, si følgende:

"What is not very clear or visible is because we are competing in the space, so it's very difficult to discuss anything about the price at this point of time. And depending upon the price level, we may have to determine the promotion that we are going to deploy and how much of the costs we are prepared to pay."

For å si det mer direkte på norsk sier Totoki-san altså at en av grunnene til at de ikke ønsker å oppgi hvor mye PlayStation 5 vil koste enda er at vi fortsatt ikke vet prisen for en Xbox Series X.

Som tilfellet var med PlayStation 4 høres det altså ut som om prisen vil avhenge av hva Microsoft vil kreve for sine konsoller. På toppen av dette nevner han selvsagt at aspekter som antall produserte konsoller, lønninger, valutakurser og lignende også spiller viktige roller, men det er altså ingen tvil om at Sony ønsker å unngå PlayStation 3-fadesen ved å prise sin kontroll mye høyere enn konkurrentene. Da gjenstår det bare å se om vi må vente til Microsoft offentliggjør prisen på Xbox Series X før vi får PlayStation 5-prisen eller om Sony føler seg trygge nok før den tid.

Hvor mye håper du PlayStation 5 vil koste, og hvor høy må prisen bli for at du blir usikker på et kjøp i høst?