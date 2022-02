PlayStation 5 har på ett år solgt flere enheter enn Wii U gjorde i sin levetid

HQ

Man sier gjerne at man ikke skal snakke stygt om de døde. Men i denne forbindelse kan vi ikke la være å stikke en smule borti Nintendo Wii U - Nintendos minst suksessfulle hjemmekonsoll.

Som industrianalytikeren Daniel Ahmad påpeker, så har PS5 nå etter litt over et år på markedet overgått Wii Us totale salgstall, og det med god margin. Sony kunne også meddele i går at den ettertraktede konsollen har solgt 17,3 millioner enheter. Nintendo Wii U solgte totalt 13,56 millioner enheter i løpet av sine fem år på markedet.

Avløseren til den ultrapopulære Nintendo Wii ble lansert i 2012 og hadde en nogenlunde grei start, men så kom Xbox One og PlayStation 4 året etter, og da var løpet kjørt. Produksjonen av Wii U ble stoppet i 2017, men selv om dens levetid var kort bød den likevel på en rekke glimrende spill som Super Mario 3D World, Bayonetta 2 og The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Fans av Nintendo kan i stedet glede seg over at Wii Us avløser, Nintendo Switch, har rundet over 100 millioner solgte enheter og er godt på vei til å bli en av de mest suksessfulle konsollene noensinne.

Nintendos minst selgende konsoll var for øvrig den beryktede Virtual Boy, som prøvde seg på Virtual Reality i 1995 (stereoskopisk 3D) og solgte kun 770 000 enheter.