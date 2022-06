PlayStation 5 har solgt 20 millioner enheter

HQ

PlaySTation 5 har nådd en ganske imponerende milepæl, ettersom GamesIndustry.biz nå rapporterer at Sony har lyktes i å selge 20 millioner enheter etter 18 måneder og 22 dager på markedet. Ifølge analytikeren Daniel Ahmad er dette noe tregere enn PlayStation 4 som nådde samme milepæl etter 15 måneder og 14 dager, men da var det heller ingen pandemi som påvirket produksjonen.

Det er fortsatt veldig raskt og et meget imponerende resultat fra Sony, som sier de vil prøve å gjøre det enklere å kjøpe en enhet i år. Veronica Rogers, Head of Global Sales hos Sony Interactive Entertainment, forklarer:

"To those fans who have yet to get their hands on a console, please know that we are planning on a significant ramp-up in PS5 production this year and we are working endlessly to make sure that Playstation 5 is available for everyone who wants one."