PlayStation 5 knuser Xbox Series X på Instagram

Her kommer et av sidesprangene undertegnede liker å ta med jevne mellomrom siden jeg bare synes noe er litt fascinerende. For selv om noen ble skuffet over at Sony bare viste oss PlayStation 5-logoen på CES-messen kan man trygt si at logoen har fått mye oppmerksomhet.

La oss bare sammenligne med Xbox Series X-avdukingen Microsoft hadde på The Game Awards i desember. Instagram-meldingen selskapet la ut den 13. desember viste både selve konsollen, den nye kontrolleren og logoen. Denne har i skrivende stund fått 991.241 Likes. Her er det ekstremt fristende å skrive bare, for selv om Sony kun viser PS5-logoen i sin Instagram-melding har denne allerede fått 5.135.808 Likes. På under tjuefire timer har PlayStation 5-logoen alene altså fått over fem ganger bedre respons enn Xbox Series X-konsollen, -kontrolleren og -logoen. Nå får vi bare se om responsen er den samme når Microsoft og Sony virkelig åpner informasjon-slusene.