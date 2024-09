PlayStation 5 og DualSense vil se mer skinnende ut enn noensinne med den nye Chroma Collection

HQ

Under den nylige State of Play kunngjorde Sony en ny serie med Cover Plates og en DualSense-kontroller for PlayStation 5-serien. Det kommer tre nye farger til PS5, offisielt kalt Chroma Pearl, Chroma Indigo og Chroma Teal.

Chroma Pearl er hvit med innslag av rosa. Chroma Indigo veksler mellom blått og lilla, mens Chroma Teal veksler mellom flere nyanser av grønt.

Som for alle PS5-dekselplater, vil hver av dem selges separat for $64,99 / €64,99, og de vil være enkle å bytte ut. Foreløpig vil de bare være tilgjengelige for PS5 Slim, ikke for PS5 Pro.

DualSense-kontrolleren vil imidlertid være klar til bruk på alle PS5-modeller, og vil lanseres for £69,99 / €79,99.

Forhåndsbestillinger begynner 3. oktober på direct.playstation.com, og Chroma Pearl og Chroma Indigo lanseres 7. november 2024. Chroma Teal-serien med Cover Plates og DualSense lanseres 23. januar 2025.

Disse fargene og de skinnende overflatene kommer til å se fantastiske ut i stuen din. La oss bare håpe at de ikke blir for skitne etter en stund!