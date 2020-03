PlayStation 5 presenteres i morgen

Endelig kommer dagen. Nå har Microsoft presentert deres Xbox Series X i flere omganger, men Sony har vært ganske tause og har nærmest frustrert fans over hele verden.

Men nå bryter de stillheten, og vi får endelig se hva Sony har jobbet på i flere år. Via et kort innlegg på PlayStations offisielle -kontoTwitter har de avslørt at vi i morgen klokken 17 vil få et "dypdykk" ned i PlayStation 5-konsollens arkitektur sammen med mannen som har designet den, Mark Cerny.

"Tomorrow at 9am Pacific Time, PS5 lead system architect Mark Cerny will provide a deep dive into PS5's system architecture, and how it will shape the future of games. "

Programmet vil streames fra PlayStation Blog og YouTube og Twitch.