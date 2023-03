PlayStation 5 satte ny salgsrekord i USA forrige måned

HQ

Dette året var fortsatt ungt da Sony erklærte at problemene deres med å produsere PlayStation 5 endelig var over, noe som har gjort det mye enklere å faktisk kjøpe konsollen. Kombinert med utgivelsen av Hogwarts Legacy (som Sony hadde markedsføringsrettighetene til) og en rabattert God of War: Ragnarök-pakke førte dette til et PlayStation-salg i USA verden aldri har sett før. Bokstavelig talt.

Som avslørt av OD-sjefen og analytikeren Mat Piscatella på Twitter, har ingen av Sonys konsoller noen gang solgt så mye i løpet av februar. Den forrige rekordhaveen var PlayStation 2 i 2005.