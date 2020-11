PlayStation 5 setter rekorder - Sony lover flere konsoller før jul

Du ser på Annonser

Som forventet ble det mange som dessverre ikke fikk fingrene i en PlayStation 5 den 19. november her til lands, og enkelte bestemte seg da for å klage til de stakkars folkene på kundeservice og kjefte de huden fulle for å ikke ha levd opp til etterspørselen. Vel, det er flere grunner til at Sony nok aldri hadde en sjanse.

I tillegg til produksjonsproblemer på grunn av Covid-19 kan nemlig Sony bekrefte at lanseringen av PlayStation 5 har blitt deres største noen gang, noe som ikke akkurat er en særlig trøst for de av dere som fortsatt sitter uten en PS5 i hus. Det som derimot kan hjelpe er at selskapet også gjør det fullstendig klart at enda flere konsoller sendes til butikkene de neste ukene, så det er fortsatt håp om å få en før jul.

Derfor vil jeg bare gratulerer Sony med en imponerende start for PlayStation 5, og samtidig krysse fingrene for at dere har mer flaks når de neste utsendelsene legges ut til salgs i butikker.