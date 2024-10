PlayStation 5 sine frontplater kan ikke brukes på PS5 Pro

HQ

Hvis du har kjøpt noen fancy frontplater til PlayStation 5 Slim, som du også planlegger å bruke til PlayStation 5 Pro når den lanseres 7. november, har vi noen uheldige nyheter. Til tross for at de har samme størrelse, passer de ikke.

En Reddit-bruker som kaller seg Zrorro skriver at han har fått muligheten til å prøve dette, men at det ikke er mulig :

"Jeg hadde noen koboltblå plater, så jeg bestemte meg for å prøve dem på Pro, og jeg kan bekrefte at bunnplatene matcher Slim. Topplaten passer imidlertid ikke, for selv om de fysisk er like store, er tennene som kobles til systemet [på] litt forskjellige steder. Så du kan ikke koble til den øverste delen.

Jeg forteller dere bare dette, slik at dere vet det og ikke gidder å bestille plater til Slim for å bruke på Pro."

IGN kontaktet Sony for å få en bekreftelse, og fikk til svar at "PS5-konsolldeksler ikke er kompatible med PS5 Pro". Sony bekrefter også at det vil komme dedikerte PlayStation 5 Pro-deksler i fremtiden, men på grunn av konsollens pris (€799/£699.99) mistenker vi at det ikke er et tilbehør som vil fly av hyllene med en gang.