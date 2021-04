Du ser på Annonser

Sony Interactive Entertainment-presidenten Jim Ryan er kjent for å si ting som virkelig kan skape overskrifter på godt og vondt. Denne gangen er det heldigvis noe som vil glede de som allerede eier en eller har planer om å skaffe seg en PlayStation 5.

I et intervju med Nikkei sier nemlig Ryan at planen er at PlayStation 5 skal sette rekord i antall eksklusive spill fra selskapet. Både PlayStation Studios selv og en rekke samarbeidspartnere skal allerede være godt igang med utviklingen av spill som kun vil komme til PS5, så selv om for eksempel Horizon Forbidden West lanseres på både PS4 og PS5 blir Astro's Playroom, Demon's Souls, Returnal (fy så bra det er foreløpig), Ratchet & Clank: Rift Apart, Deathloop, Ghostwire Tokyo, Gran Turismo 7 og gjengen langt fra de eneste spillene man må ha en PlayStation 5 for å kunne nyte den kommende tiden.

Dere som ikke har fått fingrene i en PS5 enda trenger nok uansett ikke å gråte, for uten å si mer er det flere spill som egentlig skulle være eksklusive på Sonys nyeste konsoll som også slippes på PS4 som følge av mangelen på sistnevnte på grunn av Covid-19. Nå er bare spørsmålet når Sony bestemmer seg for å "sette strek over" PlayStation 4.