PlayStation 5 vil støtte disse PS4-kontrollerene og headsetene

Sony har fortsatt til gode å snakke så veldig mye om hvordan PlayStation 4-spill vil kunne nytes på PlayStation 5, men nå har de i alle fall kommet med mer informasjon om hva slags tilbehør som skal fungere på begge deler.

I et nytt blogginnlegg skriver Isabelle Tomatis, "PlayStation VR, Peripherals Marketing and Licensing" hos Sony, at DualShock 4, alle kontrollere med offisielle lisens, Platinum/Gold-headsetene og tredjeparter som støtter USB eller jack, PlayStation Move-kontrollerene, PlayStation VR Aim Controller, PlayStation Camera og alt simulator-tilbehør med offisiell lisens fra denne generasjonen også vil fungere på PlayStation 5. Hun poengterer bare at DualShock 4 kun vil brukes for PlayStation 4-spill og at vi vil få tilsendt et gratis adapter til kameraet. Utenom det skal det meste gå som en lek.