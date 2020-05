PlayStation 5 viser enormt potensiale i Unreal Engine 5-demo

Microsoft fikk en del velfortjent kritikk for å ikke vise særlig mye skikkelig gameplay i torsdagens Inside Xbox-stream, men en av grunnene til at det er vanskelig å vise gameplay fra de kommende konsollene er at utviklerne ikke har de rette verktøyene eller fått tid til å utnytte den ekstra kraften enda. Derfor kan dagens video være nyttig.

Epic Games har nemlig offentliggjort en videodemonstrasjon av hva den nye Unreal Engine 5 vil kunne få til på PlayStation 5. Med fantastiske teksturer, imponerende fysikk, realistisk fysikk, gåsehudfremkallende lyd og ufattelige detaljer er det klart at den ekstra kraften i de kommende konsollene vil kunne by på en skikkelig evolusjon både for presentasjon og gameplay.