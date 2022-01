PlayStation 5-mangel fører til forlenget levetid for PlayStation 4

HQ

Sunn fornuft og hint fra Sony tilsa at planen egentlig var å nærmest stoppe produksjonen av PlayStation 4-konsoller i fjor, og i stedet bruke de ressursene og fabrikkene til å lage PlayStation 5-er. Dessverre har altså pandemien og litt annet gjort det umulig å leve opp til etterspørselen for Sonys nyeste konsoll, så planene har tydeligvis endret seg.

Alltid pålitelige Takashi Mochizuki og Debby Wu hos Bloomberg har hørt fra kilder hos Sony og andre at det japanske selskapet vil fortsette å produsere omtrent en million PlayStation 4-enheter i 2022 siden det uansett ikke er mulig å få tak i nok komponenter til PlayStation 5. På denne måten opprettholder Sony et godt samarbeid og forhold til produksjonspartnerne sine, samtidig som at folk som bare må ha en konsoll lettere får tak i en PS4. To av kildene sier at å styrke forholdet til fabrikkene og produksjonspartnerne også vil gjøre det lettere å forhandle om PlayStation 5-fabrikkering senere, så forhåpentligvis gagner det alle etter hvert.