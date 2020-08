PlayStation 5s første reklamefilm er klar, og dette kan DualSense gjøre

Du ser på Annonser

Den ungarske avdelingen av PlayStation var litt for ivrig på labben tidligere i dag da den offentliggjorde den første reklamen for PlayStation 5 før planlagt. Heldigvis røpet de ikke alt.

Nå har nemlig PlayStation 5 sin såkalte Play Has No Limits-reklame blitt offentliggjort, og samtidig forteller flere utviklere hvordan de vil utnytte DualSense-kontrolleren sine mekanikker. I Spider-Man: Miles Morales vil vibrasjonene blant annet indikere hvor angrep kommer fra og virkelig gi oss følelsen av å være i drakten ved å gi ulike tilbakemeldinger avhengi av hvilke angrep du gjør. Deathloop tar Far Cry 2 sine rustne våpen til nye høyder ved å faktisk blokkere skulderknappene om et våpen låser seg. Ghostwire Tokyo vil på sine side ta nytte av at styrken på magien du kaster vil reflekteres i hva som skjer med kontrolleren. Å fyre av den ene siden av en dobbelløpet hagle i Ratchet & Clank: Rift Apart gjør du ved å stoppe der skulderknappen gjør litt motstand, mens du presser den helt inn for å fyre av begge. Du kan lese de andre eksemplene her og se reklamefilmen under.